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الخميس، 24 مايو 2018 02:43 م
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كابول وكانساس تؤسسان "توأمة مدن" لتعزيز التعاون بينهما

الخميس، 24 مايو 2018 02:06 م
كابول وكانساس تؤسسان "توأمة مدن" لتعزيز التعاون بينهما الرئيس الأفغانى محمد أشرف
كابول (أ ش أ)
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ذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن العاصمة الأفغانية كابول، وولاية كانساس الأمريكية أسستا علاقة "توأمة مدن" بينهما، فى خطوة ستشجع على التواصل بين الشعبين الأفغانى والأمريكى.

وتوأمة المدن هى اتفاق بين مدينتين على التعاون فى مختلف المجالات والأمور ، ويوقع عليها عادة صاحب أعلى سلطة فى كلا المدينتين.

وقام نائب عمدة كابول شعيب رحيم، بالتوقيع على اتفاقية توأمة المدن مع عمدة ولاية كانساس ، سلاى جيمس، الأمر الذى من شأنه أن يعزز الروابط بين البلدين.

وقال رحيم إن كابول أصبحت مدينة أمل ورخاء ، حيث يذهب إليها كثير من الناس ويعيشون فيها لإيجاد فرصة أفضل لأنفسهم ولأسرهم.

وأضاف رحيم "بعض الناس يقولون إن أفغانستان قضية خاسرة ولكننا نختلف، نحن ملتزمون بتحسين جودة الحياة "، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى للشراكة مع المجتمع الدولي، لاسيما الولايات المتحدة، هو أن أفغانستان تقف على قدميها وحدها.

من جانبه، أشاد السفير الأفغانى لدى الولايات المتحدة، حمد الله محب، بدور نائب عمدة كابول فى إجراء إصلاحات ترمى إلى تحسين خدمات البلديات فى كابول.


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