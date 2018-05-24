video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 24 مايو 2018 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

طلاب من جامعة هيوستن يقاطعون خطاب لنيكى هايلى ويصفونها بـ"القاتلة"

الخميس، 24 مايو 2018 02:37 م
طلاب من جامعة هيوستن يقاطعون خطاب لنيكى هايلى ويصفونها بـ"القاتلة" نيكى هايلى
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

قاطع طلاب من جامعة هيوستن خطابا للمندوبة الأمريكية فى الأمم المتحدة نيكى هايلى، واتهموها بالمشاركة فى إبادة الشعب الفلسطينى، ووصفوها بالقاتلة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وحين بدأت هايلى خطابها هتف أحد الطلاب بأعلى صوته: "نيكى هايلى، الدم يلطخ يديك، أنت تواصلين الموافقة على الإبادة الجماعية لشعب كامل، أنت شريكة للإرهابيين والمستعمرين".

وبعد ذلك وقف العشرات من الطلاب وهتفوا عبر القاعة، رافعين الأعلام الفلسطينية: "نيكى نيكى ألا ترين؟ أنت تشرعين فى حملة قتل". وهتف آخرون: "نيكى هايلى لا يمكنك الاختباء، لقد وافقت على الإبادة الجماعية". وهمست هايلى قائلة: "يا رب..."

وتدخل أفراد الأمن بسرعة، ورافقوا المحتجين إلى خارج القاعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إندونيسيا تحظر دخول الإسرائيليين إلى البلاد ردا على أحداث غزة

غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلى على ميناء الصيادين بمدينة غزة

صور.. طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف ميناء غزة ومواقع لكتائب القسام

الأردن يستقبل 30 مصابا من قطاع غزة إثر الأحداث الأخيرة

نيكى هايلى

الأمم المتحدة

أخبار العالم اليوم

فلسطين

القاتلة

غزة

مسيرة العودة

مجزرة العودة




لا تفوتك
محمد صلاح يواجه ريال مدريد فى نهائى دوري ابطال اوروبا بحذاء جديد.. صور

محمد صلاح يواجه ريال مدريد فى نهائى دوري ابطال اوروبا بحذاء جديد.. صور

"التموين" تكثف الرقابة على معارض "أهلا رمضان" لمواجهة استيلاء "تجار الشنطة" على السلع المخفضة.. على المصيلحى: لن نسمح بدخولهم الفروع والبيع للمواطنين بسعر الجملة.. و"حماية المستهلك" يُنشط حملاته لضبط الأسواق

"التموين" تكثف الرقابة على معارض "أهلا رمضان" لمواجهة استيلاء "تجار الشنطة" على السلع المخفضة.. على المصيلحى: لن نسمح بدخولهم الفروع والبيع للمواطنين بسعر الجملة.. و"حماية المستهلك" يُنشط حملاته لضبط الأسواق

الدوحة تنزف ريالاتها.. نظام تميم يواصل ضخ السيولة لوقف انهيار العملة.. البنوك تفقد 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية.. هبوط الأصول لـ370 مليار دولار.. و"موديز" تخفض التصنيف الائتمانى لقطاع المصارف

الدوحة تنزف ريالاتها.. نظام تميم يواصل ضخ السيولة لوقف انهيار العملة.. البنوك تفقد 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية.. هبوط الأصول لـ370 مليار دولار.. و"موديز" تخفض التصنيف الائتمانى لقطاع المصارف

وزارة الإسكان تقبل التبرعات لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى لغير القادرين

وزارة الإسكان تقبل التبرعات لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى لغير القادرين

وزير الصحة: معهد القلب ينتهى من قوائم انتظار العمليات الجراحية بنسبة 95%

وزير الصحة: معهد القلب ينتهى من قوائم انتظار العمليات الجراحية بنسبة 95%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة