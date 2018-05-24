طلاب من جامعة هيوستن يقاطعون خطاب لنيكى هايلى ويصفونها بـ"القاتلة"

وكالات الأنباء

قاطع طلاب من جامعة هيوستن خطابا للمندوبة الأمريكية فى الأمم المتحدة نيكى هايلى، واتهموها بالمشاركة فى إبادة الشعب الفلسطينى، ووصفوها بالقاتلة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وحين بدأت هايلى خطابها هتف أحد الطلاب بأعلى صوته: "نيكى هايلى، الدم يلطخ يديك، أنت تواصلين الموافقة على الإبادة الجماعية لشعب كامل، أنت شريكة للإرهابيين والمستعمرين".

وبعد ذلك وقف العشرات من الطلاب وهتفوا عبر القاعة، رافعين الأعلام الفلسطينية: "نيكى نيكى ألا ترين؟ أنت تشرعين فى حملة قتل". وهتف آخرون: "نيكى هايلى لا يمكنك الاختباء، لقد وافقت على الإبادة الجماعية". وهمست هايلى قائلة: "يا رب..."

وتدخل أفراد الأمن بسرعة، ورافقوا المحتجين إلى خارج القاعة.