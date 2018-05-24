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صور.. مصرع العشرات فى انهيار دار سينما بالأرجنتين

الخميس، 24 مايو 2018 07:11 ص
صور.. مصرع العشرات فى انهيار دار سينما بالأرجنتين انهيار دار قديمة للسينما بالأرجنتين
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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أبرزت وكالة الأنباء الفرنسية، صورا لانهيار دار سينما بارافيتشينى القديمة بمحافظة توكومان الأرجنتينية، وسط انتشار رجال الإنقاذ للبحث عن ناجين أسفل الأنقاض .

وانتشرت رجال الشرطة الأرجنتينه ورجال الأنقاذ للبحث عن ناجين وسط انقاض المبنى المنهار، وأوضحت الوكالة، أن عدد الضحايا غير معروف حتى الآن .

أحد رجال الامن بموقع انهيار دار للسينما
أحد رجال الامن بموقع انهيار دار للسينما

 

أحد رجال الامن
أحد رجال الامن

 

البحث عن المفقودين أسفل الانقاض
البحث عن المفقودين أسفل الانقاض

 

البحث عن ناجين اسفل الانقاض
البحث عن ناجين اسفل الانقاض

 

الشرطة الارجنتينية بموقع انهيار السينما
الشرطة الارجنتينية بموقع انهيار السينما

 

انتشار جثة
انتشال جثة

 

انتشال جثة أحد الضحايا
انتشال جثة أحد الضحايا

 

انتشال جثة فى الارجنتين
انتشال جثة فى الارجنتين

 

انهيار مبنى للسينما فى الارجنتين
انهيار مبنى للسينما فى الارجنتين

 

جانب من انهيار مبنى لدار السينما
جانب من انهيار مبنى لدار السينما

 


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الأرجنتين




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