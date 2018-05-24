صور.. الصين عن استبعاد واشنطن مشاركتها فى مناورات عسكرية: قرار غير بناء

(أ ف ب)

اعتبر وزير الخارجية الصينى وانج يى الأربعاء فى واشنطن أن القرار الأمريكى بسحب دعوة إلى الصين للمشاركة فى مناورات عسكرية فى المحيط الهادىء هو "إجراء غير بناء".

وقال فى مؤتمر صحافى مع نظيره الأمريكى مايك بومبيو "إنه أيضا قرار اتخذ بخفة ولا يساعد فى تفهم متبادل بين الصين والولايات المتحدة".

ولم يشأ بومبيو التعليق على القرار وأحال الأمر على البنتاجون.



جانب من المؤتمر



مؤتمر لوزير الخارجية الصيني ونظيره الأمريكي



وزير الخارجية الصينى وانج يى