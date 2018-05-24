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سياسى يونانى: تركيا "غير قادرة أو راغبة" فى فهم استقلالية القضاء اليونانى

الخميس، 24 مايو 2018 04:18 م
سياسى يونانى: تركيا "غير قادرة أو راغبة" فى فهم استقلالية القضاء اليونانى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أثينا (أ ش أ)
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اتهم وزير الشئون الدولية فى حكومة الظل اليونانية جيورجوس كوموتساكوس، تركيا بأنها تبدو "غير قادرة أو غير راغبة" فى فهم أن النظام القضائى فى اليونان مستقل.

وأوضحت صحيفة كاثمرينى اليونانية أن هذه التصريحات تأتى ردا على اتهام وزارة الخارجية التركية لليونان بحماية "الانقلابيين"، فى إشارة إلى ثمانية ضباط أتراك فروا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة فى تركيا.

وأشارت الوزارة إلى قرار اتخذه اليوم الخميس، مجلس الدولة اليونانى الذى وافق على منح اللجوء لأحد الأتراك الثمانية.

وقال كوموتساكوس فى بيانه "تصريح اليوم الصادر عن وزارة الخارجية التركية يلزمنا بتذكير أنقرة مرة أخرى بالأمر الواضح: أن اليونان دولة ديمقراطية أوروبية حديثة يعمل فيها العدل بشكل مستقل". وأضاف: "إنه شيء لا يستطيع الجانب التركى، أو غير راغب فى فهمه".

 


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