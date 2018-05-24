سلطان بن سحيم: عام على المقاطعة ولازال تنظيم الحمدين مكابرا

كتب محمد تهامى زكى

أكد سلطان بن سحيم آل ثان، نجل أول وزير خارجية لدولة قطر، أن بلاده خسرت كثيرا بعد مرور عام على المقاطعة من قبل الرباعى العربى، مشددا على أن المكابرة لازالت سيدة الموقف عند نظام الحمدين.

وكتب بن سحيم، عبر حسابه على تويتر: "عام مر على المقاطعة، خسرت فيها بلادى الكثير، وابتعدت عن محيطها أكثر، ولازالت المكابرة سيدة الموقف عند نظام الحمدين".

وأوضح أن نظام الحمدين لا يهمهم خسارة شعبهم طالما العناد سيدهم، ذهبوا إلى أوروبا ولم تحل أزمتهم، رحلوا إلى روسيا وفشلت رحلتهم، شدوا الرحال إلى واشنطن وخابت مساعيهم، سيتعبون كثيراً ويسافرون طويلاً ولن يجدوا الحل مادامت البوصلة غير متزنة.

وأضاف: "كل يوم من المكابرة والعناد تكلفته عالية عندما تسدد فواتير من تلاعب بمصلحة أبناء وطنى، سنتذكرهم فرداً فرداً، أولئك الذين غدروا بنا قبل جيرانهم وأشقائهم".



