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روسيا تقرر تسليم 10 مقاتلات سوخوى-35 للصين العام الجارى

الخميس، 24 مايو 2018 08:31 ص
روسيا تقرر تسليم 10 مقاتلات سوخوى-35 للصين العام الجارى سوخوى 35
رويترز
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نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، اليوم الخميس، عن مجموعة روستيك للدفاع قولها إنها ستمد الصين بعشر مقاتلات سوخوى-35 هذا العام.

وأضافت المجموعة أن الصين ستشترى فى المجمل 24 طائرة مقاتلة ضمن صفقة قيمتها نحو 2.5 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن روستيك سلمت الصين بالفعل 14 مقاتلة سوخوى-35 خلال عامى 2016 و2017.

جدير بالذكر أن مقاتلات "سوخوى-35"، هى مقاتلات متعددة الأغراض روسية الصنع تتمتع بقدرة فائقة فى المناورات ويمكنها أن تصل إلى سرعات تبلغ 2500 كيلومتر فى الساعة، بينما يبلغ مداها 3400 كيلومتر، وهذه الطائرات مزودة بمدفع رشاش من عيار 30 ملم، ويوجد بها 12 مركز تعليق لحمل القنابل والصواريخ.

 

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