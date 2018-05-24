رئيس حكومة روما يطمأن العالم.. إيطاليا لن تخرج من الاتحاد الأوروبى

قال رئيس حكومة إيطاليا المكلف "جوزيبى كونتى" فى كلماته بعد حصوله على تفويض لتشكيل حكومة: "نحن نمر بمرحلة صعبة ودقيقة وتحديات كبيرة ولذلك فإننا بحاجة إلى التأكيد أن إيطاليا ستظل فى الاتحاد الأوروبى".
ووفقا لصحيفة "الجورنال" الإيطالية فقال كونتى: "بالنظر إلى المجلس الأوروبى فى نهاية يونيو فأن المفاوضات الجارية بشأن الميزانية الأوروبية، حول إصلاح الحق فى اللجوء واستكمال الاتحاد المصرفى، فأننى أعتزم التنفيذ على هذا الأساس ، وبناء التحالفات المناسبة والعمل من أجل المصالح الوطنية ".
وأكد كونتى "الحكومة ستكون "حكومة التغيير" وسأكون محامى الدفاع عن الشعب الإيطالى ".
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