باكستان تقر قانون يمهد الطريق لإدخال مناطق القبائل المضطربة بالحياة السياسية

أ ف ب

أقرت باكستان قانونا الخميس يمهد الطريق لإدخال مناطق القبائل المضطربة فى الحياة السياسية فى باكستان وانهاء ترتيب سارٍ منذ العهد الاستعمارى يتسبب فى تصاعد عمليات التمرد العسكرى.

حصل التعديل الدستورى على دعم واسع من مختلف الاطياف السياسية فى المجلس الوطنى (البرلمان) حيث أيده 229 نائبا مقابل صوت واحد معارض، فيما امتنع عشرة عن التصويت، بحسب الاعلام الحكومي.

ويتعين الحصول على الموافقة النهائية على القانون من مجلس الشيوخ ثم من الرئيس، وهى أمور شكلية اصبحت مضمونة بعد حصول القرار على دعم ساحق فى مجلس النواب.

وينهى هذا التعديل قوانين الحقبة الاستعمارية التى تحكم مناطق القبائل المدارة فدراليا فى باكستان، وتمدد صلاحيات المحاكم الباكستانية فى تلك المناطق وتزيد من المساعدات التنموية لسكانها.

وبعد اقرار القانون ستتبع مناطق القبائل رسميا الى مقاطعة خيبر باختونخوا المجاورة.