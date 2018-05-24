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السعودية: المسار الإلكترونى الموحد للحجاج قاعدة بيانات تشمل كل الخدمات

الخميس، 24 مايو 2018 02:48 م
السعودية: المسار الإلكترونى الموحد للحجاج قاعدة بيانات تشمل كل الخدمات حجاج - أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد
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قال الدكتور عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودى، إن المسار الإلكترونى الموحد للحاج يُعد أحد مبادرات الوزارة، مشيرا إلى أنه سيتضمن كل المعاملات التى تسهل مهمة تقديم الخدمة المتكاملة للحاج فى قاعدة بيانات موحدة، منذ قدومه من بلده حتى عودته لها مرة أخرى.

وأضاف "مشاط"، فى تصريحات نشرها موقع وزارة الحج والعمرة الإلكترونى، أن الوزارة تهدف لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وأحد تلك الخدمات الارتقاء بنوعية سكن الحجيج، البالغ عدده 6 آلاف مسكن فى مكة المكرمة .

وأشار نائب وزير الحج والعمرة السعودى، إلى أن الوزارة شرعت منذ بداية رؤية المملكة العربية السعودية 2030 فى إعادة هيكلة إجراءات الحج والعمرة والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بحيث لا نكتفى بتقديم الخدمة فحسب، وإنما تسعى الوزارة جاهدة للارتقاء بالخدمة وتجويدها.


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