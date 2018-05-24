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الداخلية الكويتية: احتراق طائرة هليكوبتر بقاعدة "عبدالله المبارك" الجوية

الخميس، 24 مايو 2018 11:18 م
الداخلية الكويتية: احتراق طائرة هليكوبتر بقاعدة "عبدالله المبارك" الجوية حريق أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء اليوم الخميس، وقوع حريق بحظيرة طائرات الخط الأول التابع لإدارة جناح طيران الشرطة بقاعدة (عبدالله المبارك) الجوية بمطار الكويت الدولي.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بالوزارة - فى بيان صحفى - إن الحريق أسفر عن احتراق طائرة هليكوبتر (دولفين - AS356) (MOI - 03) بكاملها.

وأوضحت أن الحريق وقع بسبب ماس كهربائى من وحدة تكييف بالحظيرة، أدى لنشوب النيران التى أتت على الحظيرة بالكامل، وامتدت الى الحظيرة المجاورة، مشيرة الى أنه تمت السيطرة على النيران، دون أن تتأثر طائرة أخرى كانت بالحظيرة من الحريق.

 


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