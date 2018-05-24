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الحكومة اليمنية: إعلان جزيرة سقطرى محافظة منكوبة بسبب إعصار "ماكونو"

الخميس، 24 مايو 2018 04:13 ص
الحكومة اليمنية: إعلان جزيرة سقطرى محافظة منكوبة بسبب إعصار "ماكونو" اعصار _ صورة أرشيفية
صنعاء أ ش أ
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أعلنت اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة اليمنية محافظة سقطرى محافظة منكوبة، بسبب ما تسبب به إعصار ماكونو من أضرار فى كل المرافق.

ودعت اللجنة منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة باليمن، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم الخميس، المنظمات الدولية ذات العلاقة بالشؤون الإنسانية والكوارث بإعداد خطط للتدخل السريع لإنقاذ تلك المحافظة، ‏وإعداد خطط طوارئ لبقية المحافظات.

وهب إعصار على جزيرة سقطرى اليمنية مساء أمس ما أدى إلى فقدان أثر سبعة أشخاص ومحاصرة منازل وإجلاء أسر إلى مراكز حكومية، بعدما تسبب فى فيضانات غمرت قرى وأحياء فى الجزيرة الواقعة فى بحر العرب.

وقال فهد كافين وزير الثروة السمكية اليمنى إن إعصار "ماكونو" تسبب فى غرق سفينة فى ميناء جزيرة سقطرى نتيجة الرياح الشديدة السرعة وحدوث منخفض جوى أدى إلى تساقط الأمطار بغزارة.

وأضاف أنه تم إجلاء 150 أسرة من منطقتين فى الجزيرة وإيواء أفرادها فى مدارس ومنشآت حكومية، مشيرا إلى أن الاتصال انقطع مع المناطق الواقعة فى الجهة الجنوبية والشرقية من الجزيرة التى أكد أنها تقع فى قلب العاصفة.

 


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إعصار ماكونو




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