video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 24 مايو 2018 08:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الحكومة الكندية: مستعدون لاستقبال لاجئى الروهينجا

الخميس، 24 مايو 2018 06:26 ص
الحكومة الكندية: مستعدون لاستقبال لاجئى الروهينجا مساعدات انسانية لمسلمى الروهينجا
اوتاوا (أ ف ب)
إضافة تعليق

قالت الحكومة الكندية، الاربعاء أنها على استعداد لاستقبال لاجئين من الروهينجا، ووعدت بمساعدة اضافية مهمة لمساعدة هذه الاقلية المسلمة فى بورما.

ورفضت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية كريستيا فريلاند تحديد عدد اللاجئين الذين يمكن ان تؤويهم كندا ومتى، مشيرة الى انه يعود للمفوضية السامية للامم المتحدة تنسيق هذا الجهد مع الدول المعنية.

ويمكن ان ياتى هؤلاء اللاجئين من مخيمات الروهينجا فى بنجلاديش والذين يريدون العودة الى ديارهم فى بورما لكن "الظروف لا تسمح" بحسب ما اضافت الوزيرة فى مؤتمر صحفي.

واشارت الى ان "الاضطهاد متواصل" لهذه الاقلية المسلمة التى تحرمها سلطات بورما من الجنسية، وفر نحو 700 الف من هذه الاقلية من غرب بورما بسبب عمليات الجيش الى بنجلاديش حيث يقيمون فى مخيمات عشوائية.

وقالت الوزيرة ان كندا ستعمل مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان ان يحال المسؤولون عن "التطهير العرقي" و"جرائم ضد الانسانية" فى بورما على القضاء.

واكدت انه "من المهم ان يفهم المسؤولون عن هذه الفظاعات انهم سيواجهون القضاء وان المجتمع الدولى يراقب (..) وانه لا مكان لهم للاختباء".

ووعدت كندا بمساعدة اضافية بقيمة 300 مليون دولار كندى (200 مليون يورو) على ثلاث سنوات لتحسين ظروف عيش الروهينجا فى المخيمات ولمساعدة بنجلاديش واقليات اتنية اخرى فى بورما.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بورما تأمر الروهينجا بمغادرة منطقة حدودية غير مأهولة

الحكومة الكندية

كندا

أخبار كندا

استقبال لاجئى الروهينجا

الروهينجا




لا تفوتك
التعليم: تدارك سلبيات العام الماضى بامتحانات الثانوية العامة هذا العام

التعليم: تدارك سلبيات العام الماضى بامتحانات الثانوية العامة هذا العام

محمد صلاح لـ"اليوم السابع": مقارنتى مع رونالدو وميسي لا تشغلنى

محمد صلاح لـ"اليوم السابع": مقارنتى مع رونالدو وميسي لا تشغلنى

"#ايوب_رقم_واحد".. المسلسل يتصدر تريند تويتر بآلاف التغريدات

"#ايوب_رقم_واحد".. المسلسل يتصدر تريند تويتر بآلاف التغريدات

نقابة الاعلاميين تعلن تشكيل لجنة قانونية لفحص مخالفات برامج رمضان

نقابة الاعلاميين تعلن تشكيل لجنة قانونية لفحص مخالفات برامج رمضان

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أضرار مادية وبشرية إثر اجتاح إعصار "مكونو" جزيرة سقطرى اليمنية

أضرار مادية وبشرية إثر اجتاح إعصار "مكونو" جزيرة سقطرى اليمنية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة