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الخميس، 24 مايو 2018 07:06 م
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الحريرى: أشكر النواب لثقتهم بى فى تشكيل الحكومة وآمل إنجازها بأسرع وقت

الخميس، 24 مايو 2018 06:05 م
الحريرى: أشكر النواب لثقتهم بى فى تشكيل الحكومة وآمل إنجازها بأسرع وقت سعدالحريرى وميشال عون
كتبت ريهام عبد الله
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وجه رئيس الحكومة اللبنانى المكلف، سعد الحريرى، الشكر للنواب، الذين منحوه الثقة لتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا إنجاز الاستحقاق بأسرع وقت ممكن.

وقال الحريرى، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر،:"أشكر جميع الزملاء النواب الذين أعطونى ثقتهم لتشكيل الحكومة الجديدة، آملاً أن ننجز هذا الاستحقاق بأسرع وقتٍ ممكن لما فيه من مصلحة للبنان واللبنانيين".

وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون، قام اليوم الخميس بتكليف سعد الحريرى بتشكيل الحكومة الجديدة.

والتقى الرئيس اللبنانى، ميشال عون، كلا من رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتى، ورئيس الوزراء الأسبق تمام سلام، ونائب رئيس مجلس النواب إيلى الفرزلى، وعدد من الكتل السياسية والبرلمانيين فى إطار مشاورات اختيار رئيس الحكومة المقبلة.

وأعلن معظم الذين استقبلهم الرئيس اللبنانى ترشيحهم لسعد الحريرى لتولى رئاسة الوزراء، فيما أوضحت كتلة "الوفاء للمقاومة" الممثلة لحزب الله، أنها لم ترشح أحدا لرئاسة الحكومة المقبلة، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أنها على استعداد للمشاركة فيها والتعاون الإيجابى مع من ترشحه الأكثرية النيابية لرئاستها، وذلك بالإضافة إلى كتلة "القومية الاجتماعية" التى رفض نوابها الإفصاح عن مرشحهم لرئاسة الحكومة.

سعد الحريرى

سعد الحريرى

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سعد الحريرى

الحكومة اللبنانية

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