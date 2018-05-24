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الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن "قلقه الشديد" من إلغاء قمة ترامب-كيم

الخميس، 24 مايو 2018 05:42 م
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن "قلقه الشديد" من إلغاء قمة ترامب-كيم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس
أ ف ب
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عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الخميس عن "قلقه الشديد" إثر إلغاء القمة التاريخية التى كانت مرتقبة الشهر المقبل بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

 

وقال جوتيريش خلال عرض برنامجه لنزع الأسلحة فى جنيف "أنا قلق جدا، واحض كل الأطراف على مواصلة حوارهم لإيجاد سبيل نحو نزع الأسلحة النووية بشكل سلمى ويمكن التحقق منه فى شبه الجزيرة الكورية".

 

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعلن فى وقت سابق إلغاء القمة التى كان من المقرر ان يعقدها مع زعيم كوريا الشمالية فى سنغافورة فى 12 يونيو بسبب ما قال انه "عدائية" نظام بيونج يانج.

 


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