نواذيبو موريتانيا (أ ش أ)

أعلن السفير الأمريكى لدى موريتانيا، ميكائيل دود مان عن إنشاء أول مجلس أعمال موريتانى-أمريكى، تحت مسمى " منتدى الأعمال التجارية الموريتانية الأمريكية".

ونقلت (صحراء ميديا) الموريتانية عن الدبلوماسى الأمريكى قوله - خلال مأدبة إفطار فى مدينة نواذيبو شمالى موريتانيا الليلة الماضية - أن هذه الشراكة الاقتصادية ستطور العلاقات الموريتانية الأمريكية، لأنها تسهم فى استقرار وتقدم موريتانيا والولايات المتحدة.

وأضاف السفير الأمريكى أنه يعتزم خلال فترة ولايته، تشجيع الشراكة الاقتصادية، والتجارية بين موريتانيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن منطقة نواذيبو الحرة توجد فيها فرص هائلة للمستثمرين الأمريكيين، مؤكدا أنه التقى خلال زيارته للمدينة ”العديد من المشغلين الاقتصاديين، مما سمح لى بالتحقق من الأهمية الاقتصادية لنواذيبو” حسب تعبيره.

وتعتبر مدينة نواذيبو التى تحتضن ميناء للصيد وآخر معدنيا وميناءين للصيد التقليدى ومناطق سياحية خلابة، ومنطقة حرة تمنح المستثمرين الأجانب امتيازات متعددة، وهى شبه جزيرة على الأطلسى لا يتجاوز عدد سكانها ربع مليون نسمة.