إعصار "مكونو" يضرب عمان.. والسلطات تحذر المواطنين من الأماكن المنخفضة

وكالات الأنباء

قالت الهيئة العامة للطيران المدنى فى سلطنة عمان إن السلطات ستغلق مطار صلالة ثانى أكبر مطارات البلاد لمدة 24 ساعة اعتبارا من منتصف الليل بسبب عاصفة مدارية.

وقال مسئولون حكوميون، إن اليمن أعلن حالة الطوارئ فى محافظة سقطرى اليوم الخميس، بعد أن اجتاحت عاصفة مدارية عدة قرى وأدت إلى فقد 17 شخصا. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه من المتوقع أن تضرب العاصفة جنوب اليمن وساحل عمان اليوم الخميس.

ووجهت شرطة عُمان السلطانية، الخميس، عددا من التحذيرات للمواطنين والمقيمين بالبلاد ضمن الاستعدادات لمواجهة الإعصار المدارى الذى ضرب البلاد وخصوصا منطقة ظفار، والذى أطلق عليه اسم "إعصار مكونو."

وأوضحت الشرطة العمانية، فى تحذيرات نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، نقلا على لسان العميد قائد شرطة محافظة ظفار: "ندعو المواطنين والمقيمين إلى الانتقال من المناطق المنخفضة إلى مناطق أكثر أمنًا.. الشرطة تنشر مزيدا من أفرادها في المناطق الأكثر توقعا بالإعصار.. توزيع سيارات الإسعاف والدفاع المدني في مختلف ولايات المحافظة."