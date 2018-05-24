إسرائيل تعلن خطة لبناء 2500 وحدة سكنية استيطانية بالضفة الغربية المحتلة

(أ ف ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلى افيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، إنه سيطلب من لجنة تخطيط الموافقة على بناء 2500 وحدة سكنية استيطانية فى الضفة الغربية المحتلة.

وقال ليبرلمان فى بيان "إن الوحدات ال2500 الجديدة التى سنوافق عليها فى لجنة التخطيط الأسبوع المقبل، تتعلق بالبناء الفورى فى 2018"، مضيفا إنه سيسعى ايضا للحصول على موافقة اللجنة على بناء 1400 وحدة سكنية استيطانية أخرى فى مرحلة لاحقة

من جانبه هاجم وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتز، الاتحاد الأوروبى بسبب انتقاد التكتل لمعاملة الشرطة الإسرائيلية لمتظاهرين من عرب إسرائيل.

وقال فى تصريحات إذاعية له الأربعاء، "إذهبوا إلى ألف ألف جحيم".

وأضاف: "هذه هى قمة العصبية والنفاق، فالاتحاد الأوروبى هو نفسه الذى يتملق إيران ويساعدها فى مواجهة العقوبات الأمريكية".

وكان الاتحاد الأوروبى قد دعا الثلاثاء إلى "تحقيق سريع" فى أنباء تفيد بأن ضابط شرطة إسرائيلى كسر ساق ناشط اجتماعى من عرب إسرائيل خلال اعتقاله فى مدينة حيفا شمال إسرائيل.

وأوقفت الشرطة الناشط جعفر فرح خلال تعامل الشرطة مع محتجين من عرب إسرائيل كانوا يتظاهرون دعماً للمحتجين الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وقال شتاينتز: "الاتحاد الأوروبى لا يمثل الدول الأوروبية. إنه منظمة لا يقودها أحد، وتعيش من أجل نفسها. الاتحاد الأوروبى أقل ودية من الدول الأوروبية التى تشكلها".