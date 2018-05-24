إخماد النيران بسفينة شحن سيارات بعد 3 أيام من اشتعالها فى كوريا الجنوبية

سول (أ ش أ)

نجح رجال الإطفاء فى كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، فى السيطرة تماما على الحريق الذى شب فى سفينة شحن حاملة للسيارات، وذلك بعد ثلاثة أيام من اندلاع الحريق عندما كانت ترسو فى ميناء إنتشون الكورى الجنوبى مع آلاف السيارات المستعملة المحملة على متنها.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن الحريق لم يسفر عن أية إصابات لأعضاء طاقم السفينة البالغ عددهم 31 شخصاً إما لأنهم هربوا من تلقاء أنفسهم أو لأنه تم إنقاذهم، غير أن الحريق دمر ما يقرب من 1500 سيارة مستعملة مما أدى إلى تصاعد الدخان فى السماء فوق مدينة إنتشون.

وكانت السفينة تحمل على متنها 2438 سيارة مستعملة عندما اندلعت النيران فيها صباح يوم الإثنين الماضى، وقال مسئولو الإطفاء إنه من المعتقد أن الحريق بدأ فى الطابق الحادى عشر من السفينة مندلعا من محرك إحدى السيارات، ثم اشتعلت النيران فى الطابقين الثانى عشر والثالث عشر.

وتم حشد نحو 840 من رجال الإطفاء وحوإلى 240 عربة إطفاء للعملية.

ويحاول مسئولو الإطفاء تحديد سبب الحريق وحجم الضرر، موضحين أن الأمر من شأنه أن يستغرق ما لا يقل عن شهر.

كما أجرى مسئولو خفر السواحل مقابلات مع مسئولى شركة الشحن وأعضاء الطاقم، بما فى ذلك ربان السفينة وهو من ميانمار، وقال مسئول بخفر السواحل "حصلنا على بيان بأن الحريق بدأ فى مقدمة سيارة فى الطابق الحادى عشر من السفينة، وسيتم الإعلان عن نتائج محددة من تحقيقنا بعد تدقيق مفصل من قبل فريق مشترك مكون من المسئولين من إدارة مكافحة الحرائق وهيئة الطب الشرعى الوطنية".

وكانت السفينة قد دخلت الميناء قادمة من الولايات المتحدة يوم السبت الماضى، وكان من المقرر أن تغادر إلى ليبيا يوم الثلاثاء.