video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 24 مايو 2018 07:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا تحظر وكالة "ريا نوفوستى" الرسمية الروسية للأنباء

الخميس، 24 مايو 2018 04:34 م
أوكرانيا تحظر وكالة "ريا نوفوستى" الرسمية الروسية للأنباء رئيس أوكرانيا
أ ف ب
إضافة تعليق

أعلنت السلطات الاوكرانية الخميس حظر وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستى" بعد أسبوع من اعتقال صحفييها فى كييف واتهامهم بالخيانة.

وبحسب قائمة عقوبات جديدة أصدرها مجلس الأمن القومى والدفاع فى أوكرانيا، فقد تم حظر وكالة "ريا نوفوستي" وشركة انترسيليكت التى تقوم بجميع نشاطات الوكالة الاقتصادية فى كييف، لمدة ثلاث سنوات.

وتشمل العقوبات تجميد أصول الوكالة ووقف أو الحد من توفير خدمات الاتصالات لها، وحظر الدخول على موقع الوكالة الإلكترونى.

قال ديمترى كيسليف مدير مجموعة "روسيا سيجودنيا" الإعلامية، الشركة الأم لوكالة ريا نوفوستى، أن العقوبات الجديدة هى "مؤشر على عجز النظام الحالى فى أوكرانيا".

ونقلت "ريا نوفوستي" عن كيسليف قوله أن النظام "لم يبق لديه ما يفعله سوى ملاحقة مواطنيه ومقاضاة الصحافيين ومطاردة حرية التعبير وحظر الاعلام المحترم".

وفى 15 مايو اقتحم الجهاز الأمنى الأوكرانى مكاتب "ريا نوفوستي" فى كييف وقال إنه تم استخدام صحفييها "كادوات فى حرب هجينة ضد أوكرانيا".

وفى اليوم ذاته تم اعتقال كيريلو فيشينسكى الصحفى الأوكرانى الحاصل على الجنسية الروسية فى 2015، الذى يعمل لحساب "ريا نوفوستي".

وفى 17 مايو أمرت محكمة اوكرانية باحتجازه حتى محاكمته.

واتهمه جهاز الامن بالتوجه الى شبه جزيرة القرم فى 2014 لقيام بتغطية صحفية "تخريبية" لتبرير ضم روسيا للقرم.

واتهم فيشينسكى (51 عاما) كذلك بالتعاون مع جماعات انفصالية مدعومة من روسيا فى شرق اوكرانيا التى تشهد نزاعا اودى بحياة نحو 10 الاف شخص.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا تنفى صلة الجيش بإسقاط الرحلة الماليزية إم.إتش17 فوق أوكرانيا

الكرملين: روسيا لم تخطط لشن هجوم إلكترونى ضد أوكرانيا

بى.بى.سى: محامى ترامب تلقى أموالا من أوكرانيا لترتيب محادثات

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين فى انفجار قنبلة شرقى أوكرانيا

مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى تجدد المواجهات شرق أوكرانيا

أوكرانيا

روسيا

أخبار أوكرانيا

أخبار روسيا

حظر




لا تفوتك
زعيم أغلبية البرلمان الألمانى للسيسى: قدمت نموذجا فى التحول من عدم الاستقرار لتثبيت الدولة

زعيم أغلبية البرلمان الألمانى للسيسى: قدمت نموذجا فى التحول من عدم الاستقرار لتثبيت الدولة

"التعبئة العامة والإحصاء": الزيت والسكر يكفيان 7 أشهر واللحوم عامين

"التعبئة العامة والإحصاء": الزيت والسكر يكفيان 7 أشهر واللحوم عامين

الرقابة الإدارية تواصل الحرب ضد الفساد.. سقوط أباطرة تزوير أوراق ملكية الأراضى بالمحافظات.. ضبط رشاوى لمسئولين يسهلون الاستيلاء على أملاك الدولة.. ومسئول الاتصال السياسى بوزارة القوى العاملة يرفض التورط

الرقابة الإدارية تواصل الحرب ضد الفساد.. سقوط أباطرة تزوير أوراق ملكية الأراضى بالمحافظات.. ضبط رشاوى لمسئولين يسهلون الاستيلاء على أملاك الدولة.. ومسئول الاتصال السياسى بوزارة القوى العاملة يرفض التورط

محمد صلاح يرفع راية التحدى قبل نهائي دوري ابطال اوروبا.. الفرعون يرد على رونالدو: المقارنة لا تشغلنى وسأقاتل للتتويج باللقب.. متفائل قبل مواجهة ريال مدريد.. ويؤكد: منتخب مصر سيقدم أداءً مشرفاً فى كأس العالم

محمد صلاح يرفع راية التحدى قبل نهائي دوري ابطال اوروبا.. الفرعون يرد على رونالدو: المقارنة لا تشغلنى وسأقاتل للتتويج باللقب.. متفائل قبل مواجهة ريال مدريد.. ويؤكد: منتخب مصر سيقدم أداءً مشرفاً فى كأس العالم

ترامب يعلن إلغاء القمة مع كوريا الشمالية فى سنغافورة

ترامب يعلن إلغاء القمة مع كوريا الشمالية فى سنغافورة

الخطيب يتعهد بإنهاء صفقة المدرب الأجنبى خلال 48 ساعة

الخطيب يتعهد بإنهاء صفقة المدرب الأجنبى خلال 48 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة