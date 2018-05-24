أوكرانيا تحظر وكالة "ريا نوفوستى" الرسمية الروسية للأنباء

أ ف ب

أعلنت السلطات الاوكرانية الخميس حظر وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستى" بعد أسبوع من اعتقال صحفييها فى كييف واتهامهم بالخيانة.

وبحسب قائمة عقوبات جديدة أصدرها مجلس الأمن القومى والدفاع فى أوكرانيا، فقد تم حظر وكالة "ريا نوفوستي" وشركة انترسيليكت التى تقوم بجميع نشاطات الوكالة الاقتصادية فى كييف، لمدة ثلاث سنوات.

وتشمل العقوبات تجميد أصول الوكالة ووقف أو الحد من توفير خدمات الاتصالات لها، وحظر الدخول على موقع الوكالة الإلكترونى.

قال ديمترى كيسليف مدير مجموعة "روسيا سيجودنيا" الإعلامية، الشركة الأم لوكالة ريا نوفوستى، أن العقوبات الجديدة هى "مؤشر على عجز النظام الحالى فى أوكرانيا".

ونقلت "ريا نوفوستي" عن كيسليف قوله أن النظام "لم يبق لديه ما يفعله سوى ملاحقة مواطنيه ومقاضاة الصحافيين ومطاردة حرية التعبير وحظر الاعلام المحترم".

وفى 15 مايو اقتحم الجهاز الأمنى الأوكرانى مكاتب "ريا نوفوستي" فى كييف وقال إنه تم استخدام صحفييها "كادوات فى حرب هجينة ضد أوكرانيا".

وفى اليوم ذاته تم اعتقال كيريلو فيشينسكى الصحفى الأوكرانى الحاصل على الجنسية الروسية فى 2015، الذى يعمل لحساب "ريا نوفوستي".

وفى 17 مايو أمرت محكمة اوكرانية باحتجازه حتى محاكمته.

واتهمه جهاز الامن بالتوجه الى شبه جزيرة القرم فى 2014 لقيام بتغطية صحفية "تخريبية" لتبرير ضم روسيا للقرم.

واتهم فيشينسكى (51 عاما) كذلك بالتعاون مع جماعات انفصالية مدعومة من روسيا فى شرق اوكرانيا التى تشهد نزاعا اودى بحياة نحو 10 الاف شخص.