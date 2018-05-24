أضرار مادية وبشرية إثر اجتاح إعصار "مكونو" جزيرة سقطرى اليمنية

(أ ش أ)

اجتاح إعصار "مكونو المداري" ، مساء اليوم الأربعاء، جزيرة "سقطرى اليمنية"، وسط حالة تأهب قصوى، وإعلان غرق سفن وفقدان عشرات الأشخاص فى معلومات أولية.

وذكرت غرفة عمليات الطوارئ فى محافظة أرخبيل سقطرى ، وفقا لقناة "العربية ـ الحدث" الفضائية ، أن سفينة "موان سيون" غرقت على بعد 50 ميلا قبالة سواحل الجزيرة كانت قادمة من مدينة المكلا، كما غرقت سفينة أخرى شرق سواحل حديبو، وجنحت ثالثة على الشاطئ.

من جهته، أعلن وزير الثروة السمكية اليمنى فهد كفاين ، أن عدد المفقودين فى أرخبيل سقطرى ارتفع إلى 17 شخصا نتيجة غرق سفينتين وانجراف ثلاث سيارات جراء السيول الناجمة عن "مكونو"، كما أكد ارتفاع عدد الأسر التى تم اجلاؤها إلى أكثر من 200 أسرة.

وأكدت مصادر محلية استمرار عمليات الإجلاء لأهالى مدينة حديبو فى سقطرى نتيجة الفيضانات، مشيرة إلى تواصل الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة مصحوبة بفيضانات وارتفاع مد البحر فى هذه اللحظات.

وقد دعت الحكومة اليمنية المنظمات الأممية الإغاثية والإنسانية إلى سرعة إرسال فرق طبية وإغاثية إلى سقطرى والمهرة وحضرموت التى اجتاحها الأعصار المداري، فيما أهابت السلطة المحلية بمحافظة المهرة بالمواطنين فى المناطق الساحلية والقريبة من الشواطئ الذهاب إلى الأماكن المخصصة للإيواء من قبل غرفة عمليات الطوارئ فى المحافظة.