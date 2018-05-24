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الخميس، 24 مايو 2018 11:13 ص
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أحزاب كردية تطالب بإشراف الأمم المتحدة على انتخابات البرلمان بكردستان

الخميس، 24 مايو 2018 11:13 ص
أحزاب كردية تطالب بإشراف الأمم المتحدة على انتخابات البرلمان بكردستان برلمان كردستان ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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قال القيادى فى حركة التغيير الكردية بالعراق كاروان هاشم، اليوم الخميس، إن أربعة أحزاب كردية طالبت بإشراف الأمم المتحدة على انتخابات برلمان إقليم كردستان، لضمان نزاهة الانتخابات.

وأضاف هاشم - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) - "أن حركة التغيير والجماعة الإسلامية الكردستانية والاتحاد الإسلامى الكردستانى وتحالف الديمقراطية والعدالة قدموا مذكرة لمفوضية انتخابات إقليم كردستان للمطالبة بإشراف الأمم المتحدة على انتخابات برلمان إقليم كردستان المقبلة".

وأوضح أنه تم البحث بهذا الشأن مع الأمم المتحدة، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن مبعوث الرئيس الأمريكى بريت ماكجورك وعد بالعمل مع الأطراف المعنية، لضمان إجراء انتخابات نزيهة فى إقليم كردستان.

وأشار إلى أن حركة التغيير ستتخذ قرارها النهائى بشأن المشاركة فى البرلمان والعملية السياسية العراقية يوم السبت المقبل.

 


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