وزير إماراتى: تشكيل الحكومة العراقية شأن داخلى ونطمح أن تكون عروبية وطنية

كتبت ريهام عبد الله

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن تشكيل الحكومة العراقية، شأن عراقى داخلى خالص، قائلا:" ونطمح أن تكون عروبية وطنية التوجه تعزّز دور بغداد فى محيطها الطبيعي".

وقال قرقاش، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر، :"يبقى أن تشكيل الحكومة العراقية القادمة شأن عراقى داخلى خالص، ونطمح أن تكون عروبية وطنية التوجه تعزّز دور بغداد في محيطها الطبيعي، آن الأوان كى ننظر جميعا إلى عالمنا العربى بمنأى عن الإنتماءات الطائفية".