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واشنطن: أعراض غير طبيعية تتعلق بالصوت والضغط وسط الموظفين الأمريكيين بالصين

الأربعاء، 23 مايو 2018 02:47 م
واشنطن: أعراض غير طبيعية تتعلق بالصوت والضغط وسط الموظفين الأمريكيين بالصين وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن أحد الموظفين الحكوميين الأمريكيين فى جنوب الصين أبلغ عن رصد أعراض غير طبيعية تتعلق بالصوت والضغط.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر يعيد إلى الأذهان خبرات مشابهة لما حدث للدبلوماسيين الأمريكيين فى كوبا قبل أن يمرضوا، يذكر أن واشنطن كانت أعلنت عن تعرض موظفيها فى كوبا وعائلاتهم لبعض الأمراض معظمها بعد سماع أصوات غريبة، وذلك فى مايو عام 2017، وأدت تلك الوقائع التى لم يتم تفسيرها حتى الآن إلى خلافات بين أمريكا وكوبا، بينما تحدث المحققون عن نظريات بخصوص هجمات صوتية وسلاح كهرومغناطيسى أو أسلحة تجسس.

 

 

 


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