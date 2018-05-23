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نقابات السكة الحديد الفرنسية: 95% من العمال يرفضون إصلاحات ماكرون

الأربعاء، 23 مايو 2018 09:00 م
نقابات السكة الحديد الفرنسية: 95% من العمال يرفضون إصلاحات ماكرون تظاهرات ضد قانون العمل فى فرنسا - أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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أعلنت نقابات السكك الحديدية الفرنسية أن 95% من عمال هذا القطاع، الذين صوتوا فى استفتاء نظمته النقابات، يعارضون خطط الإصلاح الحكومية التى تسببت فى موجة إضرابات لا تزال مستمرة.

وقال لوران برو من الكونفدرالية العامة للعمل: "لابد من النظر لهذه النتيجة التى تعد شاهدا على رفض عمال السكك الحديدية القاطع للقانون المطروح للمناقشة".

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع السكة الحديد يشهد حالة من الفوضى فى ظل إضراب دورى يجرى تنفيذه ليومين من بين كل خمسة أيام، منذ مطلع أبريل.

وتعارض النقابات خطط الحكومة لإتاحة التنافسية فى قطاع السكك الحديدية، وتشغيل الموظفين بالشركة فى المستقبل بعقود توظيف عادية وليس كموظفين عموميين يضمنون عملهم مدى الحياة، كما يخشون - رغم النفى الرسمى المتكرر - من أن تكون التغييرات فى الأنظمة الأساسية لـ"الشركة الوطنية للسكة الحديد" تمهد الطريق لخصخصتها.

وأوضح برو أن 91 ألفا و68 عاملا فى السكة الحديد، بنسبة 61.5% من موظفى الشركة الوطنية، صوتوا فى الاستفتاء.

 


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