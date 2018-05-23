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الأربعاء، 23 مايو 2018 01:05 ص
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مكتب الصدر ينفى إجراء اتصالات بين واشنطن وأعضاء كتلة "سائرون"

الأربعاء، 23 مايو 2018 01:03 ص
مكتب الصدر ينفى إجراء اتصالات بين واشنطن وأعضاء كتلة "سائرون" مقتدى الصدر
أ ش أ
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نفى ضياء الأسدى مدير المكتب السياسى لزعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، ما نقلته وسائل إعلامية عن إجراء اتصالات بين واشنطن وأعضاء كتلة "سائرون" والتى فازت بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب العراقي.

وقال الأسدى، فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الليلة، "إن بعض وسائل الإعلام نسبت تصريحا لى تضمن أن هناك اتصالات بين واشنطن وأعضاء تحالف (سائرون) هذه التصريحات غير صحية جملة وتفصيلا".


وأضاف إنه لا توجد أية قنوات اتصال مع الأمريكان، مشيرا إلى "أنهم يرسلون وسطاء إلينا ولكننا نرفض الجلوس والتعاون معهم حتى عبر هؤلاء الوسطاء"، داعيا وسائل الإعلام إلى توخى الدقة فى نقل المعلومات.


وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، قد دعا الكتل السياسية إلى الالتزام بالجدول الدستورى الخاص بتشكيل الحكومة.
يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت عن نجاح عملية الاقتراع التى جرت فى العراق بنسبة مشاركة بلغت 44.52%، فى أول انتخابات برلمانية يشهدها العراق بعد الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابى.


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