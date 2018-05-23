فلسطين تنضم إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

(أ ف ب)

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، أن فلسطين انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وقالت المنظمة التى تتخذ فى لاهاى مقرا لها فى بيان أن "دولة فلسطين قدمت وثائق الانضمام إلى الاتفاقية حول الأسلحة الكيميائية".

وفى سياق منفصل قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الربعاء الماضى إن من المحتمل أن يكون غاز الكلور استخدم فى هجوم بمدينة سراقب فى محافظة إدلب بشمال غرب سوريا فى فبراير .

ولم تذكر المنظمة الطرف الذى استخدم المادة المحظورة لكن اختبارات معملية أكدت وجود الكلور.

وفى وقت ماضى الشهر الماضى، أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن لديها معلومات باستخدام غاز الكلور والسارين فى الهجوم الكيماوى المزعوم.

وأكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ونظيرته السويدية مارجوت فالستروم، خلال محادثتهما الهاتفية، أهمية الاستفادة من خبرة العاملين فى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية من أجل التحقيق الدقيق فى ملابسات الحادث فى (دوما) السورية .