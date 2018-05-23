عضو بالكنيست لوزير الداخلية الإسرائيلى: يا كاذب شرطتك اعتدت على المتظاهرين بحيفا

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن قاعة الكنيست الرئيسية شهدت مواجهة بين وزير الأمن الداخلى جلعاد اردن وعضو الكنيست "عيسوى فرج" من حزب ميرتس، على خلفية الأحداث الدموية التى تخللت المظاهرات التى شهدتها مدينة حيفا الواقعة بشمال إسرائيل يوم الجمعة الماضية وما تبعها.

وقالت الصحيفة أن عضو الكنيست اتهم الوزير بالكذب، مؤكدا أن أحد عناصر الشرطة قام بكسر قدم مدير منظمة حقوق الإنسان جعفر فرج خلال المظاهرات التى اندلعت فى حيفا تضامناً مع سكان قطاع غزة، عقب المجازر التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينين.

وطالب عضو الكنيست بتشكيل لجنة تحقيق عليا حول ملابسات الأمر ، لمحاسبة الشرطة فيما قامت به من اعتداءات على المتظاهريين السلميين فى حيفا.