صور.. طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف ميناء غزة ومواقع لكتائب القسام

وكالات

أغارت الطائرات الاسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، على الميناء البحرى غرب مدينة غزة، كما قصفت موقعا لكتائب القسام قرب المقبرة الشرقية شمال القطاع.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، إن دوى ثلاثة انفجارات ضخمة دوت فى أنحاء مدينة غزة ناجمة عن قيام طائرات الاحتلال بإطلاق صواريخها نحو الميناء.

وأكد شهود عيان أن القصف استهدف قاربين داخل حوض الميناء معدين لكسر الحصار على غزة.

وشوهدت السنة النيران تشتعل داخل الميناء فيما هرعت قوات الدفاع المدنى لإطفاء الحريق.



جانب من القصف



صورة للقصف