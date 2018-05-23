صور.. البجعة "جون مالكو" تحظى بشهرة عالمية فى مستنقعات ألبانيا

رويترز

يتوافد مراقبو الطيور من مختلف أرجاء العالم على حديقة ديفجاك-كارافاستا فى ألبانيا المشهورة بالمستنقعات وتنوع الحياة البرية لكن بجعة بعينها أصبحت تجتذب العديد من الزوار ويطلق عليها اسم جون مالكو.

أنقذ حراس الحديقة البجعة بعد أن عثروا عليها مصابة فى جناحها قبل عامين لكنها لم تستعد قدرتها على الطيران أو صيد طعامها. أطلقوا عليها اسم جون ولقبوها باسم مالكو الحارس الذى كان يرعاها.

ويعتقد أن جون كان يقيم فى عش على بحيرة المياه المالحة فى كارافاستا قبل أن يصاب. وهو من فصيل البجع الدلماسى أحد أثقل أنواع البجع الطائر الذى يصل طول جناحيه لنحو 3.5 متر.



أحد المواطنين لتقط صورة للبجعة

وقال أدريان كوتشى مدير الحديقة "بدأنا فى رعايته باعتباره حيواننا الأليف لكنه سرعان ما تحول إلى رمز للحديقة ومصدر جذب للزوار والسياح".

وأضاف "الصيادون يحضرون له الأسماك الطازجة كل يوم".

ويقيم جون الآن قرب المكتب الرئيسى بالحديقة بعيدا عن أمثاله من البجع الدلماسى، الذى يتميز بكومة من الريش المجعد فوق رأسه. ولجون بركته الخاصة التى يستحم ويتنزه بها.

وفى الليل ينام جون بجوار بيت كلاب الحراسة ويعتقد الحراس أنه يفعل ذلك طلبا للحماية من الحيوانات التى قد تفترسه.

وتضم حديقة ديفجاك-كارافاستا نحو 120 بجعة دلماسية وفقا لبيانات جمعية الطيور الألبانية. والسلالة مسجلة باعتبارها "توشك على الانقراض" لدى الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة.



أحد المواطنين لتقط صورة للبجعة



البجعة جون مالكو فى أحد المستنقعات بألبانيا



البجعة جون مالكو



البجعة فى ألبانيا