صور.. استعدادات مكثفة بسلطنة عمان لمواجهة الإعصار المدارى مكونو

كتب – محمد سعد – العمانية

بدأت اليوم عملية إخلاء المواطنين والمقيمين من جزر الحلانيات بسلطنة عمان إلى مناطق آمنة، حيث نفذ سلاح الجو السلطانى العمانى اليوم عدة طلعات بالطائرات، وذلك تفاديا للتأثيرات المحتملة من جراء العاصفة المدارية (مكونو) في إطار دعم الجهود المبذولة وتقديم الدعم والإسناد لكافة الأجهزة الحكومية الأمنية منها والمدنية وباقى القطاعات الأخرى بالسلطنة.

الإعصار المدارى فى بحر العرب

وتوضح آخر خرائط الطقس إلى تطور العاصفة المدارية (مكونو) إلى إعصار مدارى من الدرجة الأولى على دائرة عرض 4.11 درجة شمالاً وخط طول 9.55 درجة شرقًا ويبعد مركز الاعصار حوالى 570 كيلومترا عن مدينة صلالة، فى حين تبعد أقرب كتلة سحب مصاحبة للإعصار حوالى 80 كم عن ولاية سدح، وتقدر سرعة الرياح حول المركز ب 65 إلى 75عقدة / 117 - 135 كم/ساعة.

وذكر المركز الوطنى للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى احتمال تعمق الأعصار إلى الدرجة الثانية خلال الـ36 الساعة القادمة، ومن المحتمل تدفق السحب وهطول أمطار متفرقة ابتداء من مساء اليوم الأربعاء واقتراب مركز الحالة المدارية من سواحل محافظتى ظفار والوسطى يومى الجمعة والسبت تؤدى إلى هطول أمطار رعدية غزيرة جدا مصحوبة برياح شديدة السرعة، ويكون البحر هائج الموج على سواحل محافظتى ظفار والوسطى يتراوح أقصى ارتفاع له من خمسة إلى ثمانية أمتار، كما يكون البحر هائج الموج على سواحل محافظة جنوب الشرقية ويتراوح ارتفاعه ما بين 3 إلى 4 امتار.



إجلاء المواطنين

وأهابت الهيئة العامة للطيران المدنى بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة، كما تدعو بضرورة متابعة النشرات الجوية والتنبيهات الصادرة عنه.

الجاهزية والاستعدادات للتعامل مع الحالة

وعقدت اللجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة بقوات السلطان المسلحة اليوم اجتماعها بمقر رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بمعسكر المرتفعة، للوقوف على كافة الأمور المتعلقة بالاستعدادات والجاهزية للتعامل مع العاصفة المدارية (مكونو).



إجلاء

وترأس الاجتماع العميد الركن حمد بن راشد البلوشى مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للعمليات والتخطيط ممثل قوات السلطان المسلحة فى اللجنة الوطنية للدفاع المدنى رئيس اللجنة العسكرية لإدارة الحالات الطارئة، وبحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطانى العمانى وقوة السلطان الخاصة والخدمات الهندسية بوزارة الدفاع والهيئة الوطنية للمساحة.

وقد اطلعت اللجنة على كافة الاستعدادات والإجراءات التى اتخذت منذ الإعلان الأول عن الحالة الجوية المتمثلة فى العاصفة المدارية (مكونو) وتفعيل اللجان الفرعية فى المحافظات التى من المتوقع أن تتأثر بهذه العاصفة المدارية؛ لتكون على أهبة الاستعداد والجاهزية، كما تم خلال الاجتماع الوقوف على جاهزية كافة التشكيلات والقواعد والوحدات في وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة فى تقديم الدعم والإسناد للمواطنين والمقيمين وفقًا لمتطلبات الموقف، ومن جانبها ستسهم قوات الفرق بالجيش السلطانى العمانى فى عمليات الإرشاد والتوجيه للمواطنين والمقيمين إلى جانب الجهات الأخرى إلى مناطق الإيواء والطرق والممرات الآمنة.

كما نقل سلاح إشارة قوات السلطان المسلحة معدات الاتصالات إلى محافظة ظفار لدعم وتأمين الاتصالات بالأقمار الاصطناعية، كما يقدم سلاح الجو السلطانى العمانى خدمات البحث والإنقاذ والإخلاء وخدمة الطبيب الطائر، وتوفر البحرية السلطانية العمانية فرق الغوص للبحث والإنقاذ فى البحر، وأعمال المسح الهيدروغرافى للمناطق المتأثرة، ويقوم كل من الحرس السلطاني العمانى وقوة السلطان الخاصة بتقديم الإسناد اللازم لقوات السلطان المسلحة والجهات الأخرى، وتوفر كل من الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع المعدات الفنية اللازمة وإسناد الجهات الحكومية ذات العلاقة إضافة إلى نقل المؤن وفتح الطرق والممرات وتتابع اللجنة سير أعمال اللجان الفرعية وكافة التشكيلات والوحدات المنتشرة ميدانيا بما يتطلب وتطورات الموقف وفقاً للخطة العامة للجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة وبإشراف ومتابعة مباشرة من الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.



إرشادات للمواطنين

وقال العميد الركن حمد بن راشد بن سعيد البلوشي مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للعمليات والتخطيط ممثل قوات السلطان المسلحة فى اللجنة الوطنية للدفاع المدنى رئيس اللجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة بقوات السلطان المسلحة، إن أسلحة قوات السلطان المسلحة والخدمات الهندسية بوزارة الدفاع على جاهزية تامة للتعامل مع العاصفة المدارية (مكونو)، وذلك وفقًا للمعطيات ومتطلبات الموقف، مؤكدًا أن كافة أسلحة قوات السلطان المسلحة لن تألو جهدا فى سبيل القيام بواجبها الوطنى فى خدمة كافة المواطنين وجميع قاطنى المحافظات والولايات التى يمكن أن تتأثر جراء هذه الحالة.



الاستعداد

وأضاف رئيس اللجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة بقوات السلطان المسلحة فى تصريحه قائلاً: "إننا فى قوات السلطان المسلحة ومن خلال اللجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة بقوات السلطان المسلحة واللجان الفرعية المنبثقة منها نتابع وعن كثب تطورات هذه العاصفة المدارية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والمتطلبات التي من شأنها خدمة المواطنين والمقيمين على ثراء هذا الوطن العزيز، وتقديم خدمات الإسناد لجميع الجهات الحكومية الأخرى، وذلك وفقاً للخطة العامة للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.

كما قدمت اللجنة الفرعية للدفاع المدنى بمحافظة الوسطى اليوم اجتماعًا برئاسة العميد محمد بن سالم رعفيت قائد شرطة محافظة الوسطى رئيس اللجنة، للتباحث حول تداعيات الحالة الجوية التى تمر بها السلطنة وخاصة محافظتى ظفار والوسطى، حيث أشارت تنبؤات الأرصاد الجوية إلى تأثر بعض أجزاء محافظة الوسطى وخاصة ولاية الجازر والمناطق المتاخمة لها وتم تحديد مراكز للإيواء بولاية الجازر وباقى الولايات فى هذه المحافظة.

وعقدت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اليوم، اجتماعا تنسيقيا فى مقرالهيئة برئاسة الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصى رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، للوقوف على آخر الاستعدادات للتعامل مع الحالة المدارية المتوقع أن تتأثر بها السلطنة خلال الأيام المقبلة، وذلك بحضور المعنيين من المكتب التنفيذى للجنة الوطنية للدفاع المدنى والمركز الوطنى للإنذار المبكر.

كما استعرض المكتب التنفيذى للجنة الوطنية للدفاع المدنى الجهود المبذولة على مستوى المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة للتعامل مع الحالة الجوية وآليات تعزيز التغطية الإعلامية لها.