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حليف حزب الله ايلى فرزلى يفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان اللبنانى

الأربعاء، 23 مايو 2018 12:48 م
حليف حزب الله ايلى فرزلى يفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان اللبنانى نبيه برى رئيس البرلمان اللبنانى
رويترز
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حصل إيلى فرزلى حليف حزب الله على 80 صوتا من أصوات البرلمان اللبنانى، اليوم الأربعاء، ليضمن انتخابه لمنصب نائب رئيس البرلمان. وتولى أحد معارضى حزب الله منصب نائب رئيس البرلمان -المخصص للروم الارثوذوكس- منذ عام 2005 وهو العام الذى انسحبت فيه القوات السورية من لبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وفرزلى أحد السياسيين المؤيدين لدمشق الذين أعادتهم انتخابات السادس من مايو  إلى المناصب العامة للمرة الأولى منذ عام 2005.

وعقد مجلس النواب اللبنانى الجديد المنتخب أولى جلساته، قبل قليل، لاختيار رئيسه، وفاز نبيه برى رئيس حركة أمل برئاسة المجلس مجددا، حيث أعلنت أغلب الكتل السياسية دعمها لبرى للاستمرار فى مهامه ماعدا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والذى أعلن أن كتلته البرلمانية ستصوت ببطاقة بيضاء فى انتخاب رئيس مجلس النواب.


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