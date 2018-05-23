تقرير حقوقى: الحوثيون يهجرون 44 أسرة قسريًا بمحافظة تعز الشهر الماضى

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كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان اليمنى، اليوم الثلاثاء، عن تهجير ميليشيات الحوثى قسريًا لنحو 44 أسرة من قرية "بلاد الوافي" بمديرية جبل حبشى، ومنطقة الحيمة، بمديرية التعزية شمال شرقى تعز، جنوب غربى اليمن.

وأكد المركز - فى تقريره لشهر أبريل الماضى، والذى أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية - استمرار ميليشيات الحوثى فى ارتكاب جرائمها فى محافظة تعز التى تمثلت فى القتل والخطف والتهجير القسرى وغيرها من الانتهاكات.



وأوضح التقرير، أن فريق الرصد الميدانى للمركز وثق مقتل 5 مدنيين بالقذائف المختلفة، فيما قتل قناصو الحوثى طفلاً وامرأة، وقتلوا مدنيًا بالرصاص المباشر، واغتال مجهولون اثنين من المدنيين، مشيرًا إلى أنه أصيب 9 مدنيين جراء قذائف ميليشيا الحوثى، وأصيب 4 آخرون برصاص قناصيها، فيما اعتقلت 5 مدنيين من قرية شقب بالحيمة.



وأشار إلى أن ميليشيات الحوثى هجرت قسريًا 33 أسرة من قرية "الزعيف" ببلاد الوافى، بالإضافة إلى أنها قامت بنزوح 11 أسرة من منطقة الحيمة، موضحًا أن اليمليشيا قامت بتدمير 6 منازل بشكل كلى نتيجة القصف، بينما تضرر 13 منزلاً بشكل جزئي.

وأضاف التقرير، أن الميليشيات فجرت 5 منازل فى منطقة الحيمة واعتدت على عدد من المزارع، مما تسبب فى إغلاق المحلات التجارية فى مديرية التعزية.