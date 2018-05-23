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الأربعاء، 23 مايو 2018 12:46 م
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بعد إعادة انتخابه..برى: القدس عاصمة فلسطين ولبنان ملتزم بالقضية الفلسطينية

الأربعاء، 23 مايو 2018 12:21 م
بعد إعادة انتخابه..برى: القدس عاصمة فلسطين ولبنان ملتزم بالقضية الفلسطينية نبيه برى
كتب سمير حسنى
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عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب اللبنانى، قال نبيه برى، وأكد برى التزام لبنان بدعم القضية الفلسطينية لتحقيق أمانى شعبه فى العودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ورفض ما يسمى بصفقة القرن.

وتابع: المجلس يجتمع فى لحظة مميزة عقب انجاز الاستحقاق الانتخابى، مؤكدا أن إعادة انتخابه يحمله مسؤولية أكثر للحفاظ على لبنان.

وأضاف رئيس حركة أمل ورئيس مجلس النواب اللبنانى، إن المجلس النيابى كان دائم الحضور فى الحياة السياسية اللبنانية، وكان له دور فى رفع التهديد عن لبنان وأهله، كما دعا  إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.

وحصل برى على ٩٨ صوت مقابل٣٠ ورقة بيضاء وورقة ملغاة.

 

 


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