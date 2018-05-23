برى: الرئيس عون يبدأ مشاورات مع النواب لاختيار رئيس الوزراء الجديد غدا

رويترز

قال نبيه برى رئيس البرلمان اللبنانى اليوم الأربعاء إن الرئيس ميشال عون سيبدأ مشاورات مع النواب اللبنانيين غدا الخميس لاختيار رئيس الوزراء الجديد.

ويتعين على عون اختيار رئيس وزراء يحظى بأكبر دعم بين النواب. ويتوقع بشكل كبير اختيار رئيس الوزراء المنتهية ولايته سعد الحريرى مرة أخرى لشغل المنصب.

وأدلى برى بهذا التصريح بعد الاجتماع مع عون فى القصر الرئاسى عقب انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد والتى شهدت اختيار برى رئيسا للبرلمان للمرة السادسة على التوالي.

وفاز نبيه برى مرشح حركة أمل اللبنانية بمنصب رئيس مجلس النواب اللبنانى الجديد، اليوم الأربعاء.

وعقد مجلس النواب اللبنانى الجديد المنتخب أولى جلساته، قبل قليل، لاختيار رئيسه، وفاز نبيه برى رئيس حركة أمل برئاسة المجلس مجددا، حيث أعلنت أغلب الكتل السياسية دعمها لبرى للاستمرار فى مهامه ماعدا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والذى أعلن أن كتلته البرلمانية ستصوت ببطاقة بيضاء فى انتخاب رئيس مجلس النواب.