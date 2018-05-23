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الأربعاء، 23 مايو 2018 02:36 ص
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باريس تستضيف المؤتمر الإنسانى حول اليمن فى نهاية يونيو المقبل

الأربعاء، 23 مايو 2018 02:14 ص
باريس تستضيف المؤتمر الإنسانى حول اليمن فى نهاية يونيو المقبل الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون
(أ ش أ)
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أجرى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، اتصالا بولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان تم خلاله تأكيد عقد المؤتمر الإنسانى حول اليمن فى نهاية شهر يونيو المقبل بباريس، فضلا عن بحث الملفات الثنائية والإقليمية والإصلاحات الجارية فى المملكة.

وذكر قصر الإليزيه، فى بيان، أن هذا المؤتمر كان قد تم الإعلان عنه خلال زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا قبل بضعة أسابيع.

وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسى شدد، خلال الاتصال، على مواقف والتزامات بلاده بشأن الملف النووى الإيرانى وسوريا واليمن حيث أكد أهمية إيجاد مخرج سلمى وتفاوضى لهذه الأزمات المزعزعة للاستقرار فى المنطقة.

 


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