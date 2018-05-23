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الأربعاء، 23 مايو 2018 05:41 م
خالد صلاح
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الصين ترسل فريقا طبيا إلى كمبوديا لخدمة المجتمعات الريفية

الأربعاء، 23 مايو 2018 02:51 م
الصين ترسل فريقا طبيا إلى كمبوديا لخدمة المجتمعات الريفية الرئيس الصينى شى جين بينج
أ ش أ
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أرسلت الصين فريقا طبيا يتألف من 13 طبيبا وممرضا ومجموعة من أخصائيى الصحة إلى كمبوديا لخدمة المجتمعات الريفية، وأوضح ما لينكون رئيس الفريق الطبى، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أن الفريق سيزور ثلاثة أقاليم كمبودية خلال 20 يوما.

وأشار الى أن الفريق الطبى نظمته وزارة التجارة الصينية بالتعاون مع مستشفى يونان فواى لأمراض القلب والأوعية الدموية، وكانت الصين قد أرسلت فى وقت سابق 20 عيادة متنقلة إلى كمبوديا لتوفير الرعاية الأولية الفورية للمرضى الذين يعيشون فى المجتمعات الريفية.

 

 


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