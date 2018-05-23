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إعصار يضرب أرض الصومال ويقتل عشرات الأشخاص

الأربعاء، 23 مايو 2018 01:40 م
إعصار يضرب أرض الصومال ويقتل عشرات الأشخاص اعصار -ارشيفية
رويترز
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قال مسؤولون ووكالات إغاثة فى منطقة أرض الصومال الانفصالية فى الصومال إن أكثر من 50 شخصا لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والسيول الناجمة عن إعصار مدارى ضرب منطقة القرن الأفريقى.

وأضافوا أن الإعصار تسبب كذلك فى نفوق أعداد كبيرة من الماشية وتدمير مئات المزارع، وأعلنت أرض الصومال انفصالها عن الصومال عام 1991 وتدير نفسها كدولة مستقلة لكنها لم تحظ باعتراف دولى.

وقال عبد الرحمن عبد الله إسماعيل نائب رئيس المنطقة للصحفيين فى وقت متأخر أمس الثلاثاء "عدد الوفيات جراء الإعصار حتى الآن أكثر من 50 شخصا"، وأضاف "عدد الوفيات قد يرتفع لأنه لا يزال هناك مفقودون".

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الإعصار المدارى ساجار وصل اليابسة يوم السبت فى شمال غرب منطقة أرض الصومال وفى جيبوتى، وذلك بعد ثلاثة أيام من تشكله فى خليج عدن.

وأضاف المكتب أن 669 ألف شخص تضرروا جراء الإعصار فى منطقة أرض الصومال لكن قال إن عدد الوفيات المؤكد حتى الآن 25 شخصا بالإضافة إلى 27 مفقودا. وأشار إلى احتمال زيادة العدد مع توارد وصول المعلومات من المناطق التى لا يمكن الوصول لها حاليا.

وقال المكتب إن شخصين تأكدت وفاتهما فى منطقة بلاد بنط المتمتعة بحكم شبه ذاتى فى شمال شرق الصومال بالإضافة إلى حالتى وفاة أيضا فى جيبوتى.

وذكر المكتب أن "80 بالمئة من الماشية فى المناطق المتضررة نفقت. وتشير التقارير إلى أن 700 مزرعة دُمرت فى أرض الصومال".

 

 


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