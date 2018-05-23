أمريكا ترفض ادعاء رئيس فنزويلا بتورط دبلوماسيين أمريكيين فى مؤامرة

رويترز

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء رفضها لاتهامات الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو باشتراك اثنين من كبار الدبلوماسيين الأمريكيين فيما وصفه مادورو بأنها "مؤامرة عسكرية" أو التدخل فى الشؤون الاقتصادية والسياسية لفنزويلا.

وكان مادورو قد أمر الثلاثاء بطرد القائم بالأعمال الأمريكى تود روبنسون وبريان نارانجو وهو دبلوماسى كبير آخر وطلب منهما مغادرة فنزويلا فى غضون 48 ساعة.

ورفضت الولايات المتحدة الاعتراف بإعادة انتخاب مادورو فى الانتخابات التى جرت يوم الأحد وفرضت عقوبات جديدة بسبب هذه الانتخابات المثيرة للجدل.