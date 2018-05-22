video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 22 مايو 2018 11:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

يوم الطرد السياسى.. فنزويلا تقصى السفير الأمريكى وإندونيسيا تحظر الإسرائيليين

الثلاثاء، 22 مايو 2018 10:39 م
يوم الطرد السياسى.. فنزويلا تقصى السفير الأمريكى وإندونيسيا تحظر الإسرائيليين الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
كتب: محمد محسن أبو النور
إضافة تعليق

اجتمعت السياسة فى العاصمتين الفنزويلية كاراكاس والإندونيسية جاكرتا، على قرار الحظر والطرد القائم على أساس سياسى، ففى فنزويلا أصدر الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو قرار بطرد القائم بالأعمال الأمريكى على خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة، بينما قررت جاكرتا حظر دخول الإسرائيليين إلى أراضيها احتجاجا على أحداث غزة الأخيرة.

 

وفى خطاب له صباح اليوم بالتوقيت المحلى لفنزويلا أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، طرد كبير الدبلوماسيين الأمريكيين فى بلاده ونائبه، بتهمة التواطؤ ضد حكومته، متهما إياه بالتخابر لصالح واشنطن.

 

وأمهل مادورو، السفير تود روبنسن القائم بالأعمال الأمريكى ونائبه بريان نارنجو مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد.

 

يأتى هذا على خلفية العقوبات الأخيرة التى وقعتها أمريكا على فنزويلا فى أعقاب إعادة انتخاب مادورو لولاية رئاسية ثانية متفوقا على أقرب منافسيه بفارق كبير.

 

ووقع أمس الاثنين الرئيس الأمريكى دنالد ترامب مجموعة من العقوبات الاقتصادية على فنزويلا مستهدفا قطاع النفط بغرض منع المواطنين الأمريكيين والمقيمين فى الولايات المتحدة من شراء أدوات الدين الفنزويلية نقدا.

 

وفى المساء أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون، أن إندونيسيا ألغت إصدار تأشيرات للمواطنين الإسرائيليين، كما قررت حظر دخول الإسرائيليين إلى البلاد ردا على أحداث غزة الأخيرة.

 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن إسرائيل تحاول حاليا إثناء إندونيسيا عن هذا القرار، منوهة إلى أن قرار الحظر الإندونيسى دخل حيز التنفيذ بالفعل الأسبوع الماضى، إلى جانب إدانة إندونيسيا الشديدة لما ارتكبته إسرائيل من "أعمال وحشية" بحق الفلسطينيين خلال أحداث غزة الأخيرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تفاصيل أخطر شبكة لتجارة المخدرات والرقيق الأبيض ودعم الإرهاب الإيرانى فى الشرق الأوسط وأفريقيا.. واشنطن تدرج قياديين فى حزب الله على قائمة العقوبات الأمريكية.. ومحمد بزى وعبد الله صفى الدين كلمة السر

صور.. وعود ترامب قبل القمة الأمريكية ـ الكورية الشمالية.. الرئيس الأمريكى يتعهد ببقاء كيم جونج أون فى السلطة إذا تخلى عن برنامجه النووى.. ويؤكد: واشنطن لا تستهدف إعادة نموذج القذافى فى بيونج يانج

عصا أمريكا وجزرة أوروبا لإنقاذ الاتفاق النووى.. مايك بومبيو يعرض استراتيجية لمواجهة إيران.. واشنطن تستهدف الرد على اتهامها بالتعامل بعشوائية مع ملف النووى.. وإعادة الكرة لملعب طهران بعد الانسحاب من الاتفاق

فنزويلا

اندونيسيا

الطرد الدبلوماسى

فنزويلا تطرد القائم بالأعمال الامريكى

اندويسيا تحظر الاسرائيليين

امريكا




لا تفوتك
"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

تقارير: محمد صلاح بديل جريزمان فى برشلونة بعد موافقة ميسي

تقارير: محمد صلاح بديل جريزمان فى برشلونة بعد موافقة ميسي

خلوا بالكوا يا صايمين.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة توالى ارتفاعها والعظمى بالقاهرة 42.. وانكسار الموجة الجمعة.. ومدير مركز التحاليل: أخطرنا كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم

خلوا بالكوا يا صايمين.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة توالى ارتفاعها والعظمى بالقاهرة 42.. وانكسار الموجة الجمعة.. ومدير مركز التحاليل: أخطرنا كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم

طوارئ فى الأهلى قبل الإعلان عن خليفة البدرى.. خلاف وحيد مع رامون دياز.. 5 نجوم يتنافسون على منصب المدرب المساعد.. صراع ثلاثى على مقعد مدرب حراس المرمى.. والنحاس يدخل الصورة إدارياً.. وغالى منسقاً لقطاع الكرة

طوارئ فى الأهلى قبل الإعلان عن خليفة البدرى.. خلاف وحيد مع رامون دياز.. 5 نجوم يتنافسون على منصب المدرب المساعد.. صراع ثلاثى على مقعد مدرب حراس المرمى.. والنحاس يدخل الصورة إدارياً.. وغالى منسقاً لقطاع الكرة

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

أحمد الفيشاوى يعترف: عندى أمراض نفسية وأدمنت المخدرات لفترة واتجوزت 5 مرات

أحمد الفيشاوى يعترف: عندى أمراض نفسية وأدمنت المخدرات لفترة واتجوزت 5 مرات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة