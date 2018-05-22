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الثلاثاء، 22 مايو 2018 04:58 م
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مقتل 26 عنصرا من الجيش السورى فى هجوم مفاجئ لتنظيم "داعش"

الثلاثاء، 22 مايو 2018 04:33 م
مقتل 26 عنصرا من الجيش السورى فى هجوم مفاجئ لتنظيم "داعش" الجيش السورى - أرشيفية
أ ف ب
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قتل 26 عنصرًا على الأقل من قوات الجيش السورى والمسلحين الموالين له، فى هجوم مباغت لتنظيم "داعش" الإرهابى، فى البادية السورية، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن، لوكالة "فرانس برس"، إن "عناصر التنظيم شنوا هجوماً فجراً بعد تفجير سيارة مفخخة استهدف تجمعاً لقوات النظام، قبل أن تندلع اشتباكات مستمرة حتى الآن"، موضحاً أن الإرهابيين تسللوا من جيب تحت سيطرتهم شرق مدينة تدمر فى وسط سوريا.

 

 

 


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