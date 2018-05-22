مقتل 26 عنصرا من الجيش السورى فى هجوم مفاجئ لتنظيم "داعش"

أ ف ب

قتل 26 عنصرًا على الأقل من قوات الجيش السورى والمسلحين الموالين له، فى هجوم مباغت لتنظيم "داعش" الإرهابى، فى البادية السورية، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن، لوكالة "فرانس برس"، إن "عناصر التنظيم شنوا هجوماً فجراً بعد تفجير سيارة مفخخة استهدف تجمعاً لقوات النظام، قبل أن تندلع اشتباكات مستمرة حتى الآن"، موضحاً أن الإرهابيين تسللوا من جيب تحت سيطرتهم شرق مدينة تدمر فى وسط سوريا.