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مقتل شخص وإصابة 3 آخرين فى انفجار قنبلة شرقى أوكرانيا

الثلاثاء، 22 مايو 2018 11:57 م
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين فى انفجار قنبلة شرقى أوكرانيا انفجار - أرشيفية
أ ش أ
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ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء نقلاً عن المتمردين الانفصاليين فى شرق أوكرانيا- أن شخصاً قُتل وأصيب ثلاثة آخرون جرّاء انفجار قنبلة بحافلة شرقى البلاد.

وأضافت الشبكة، نقلاً عن وسائل إعلامية شرقى أوكرانيا، أن القنبلة كانت فى حقيبة أحد الصبيان الصغار عندما انفجرت اليوم الثلاثاء.

وأشارت فوكس نيوز إلى أنه لم يتضح حتى الآن كيفية حصول الصبى على القنبلة موضحة فى الوقت نفسه أن شرق أوكرانيا يمتلئ بالأسلحة فى ظل الصراع القائم بين القوات الأوكرانية والمتمردين منذ 4 سنوات.

 

 


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