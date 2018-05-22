video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 23 مايو 2018 07:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 8 أشخاص جراء الأمطار الموسمية فى سريلانكا

الثلاثاء، 22 مايو 2018 08:19 م
مصرع 8 أشخاص جراء الأمطار الموسمية فى سريلانكا سريلانكا
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت السلطات السريلانكية اليوم الثلاثاء مصرع 8 أشخاص، جراء الأمطار الموسمية الغزيرة فى سريلانكا؛ مشيرة إلى أنه تم نشر قوات للمساعدة فى إجلاء الأشخاص المحاصرين من 6 مناطق.

ونقلت قناة (يورو نيوز) الأوروبية عن المتحدث باسم مركز إدارة الكوارث براديب كوديبيلى، قوله "إن الفيضانات أدت إلى نزوح الأشخاص من المناطق المنخفضة، حيث وصلت أربعة أنهار رئيسية إلى مستوى الفيضان، فيما تم إصدار تحذير باللون الأحمر إلى 4 مناطق لاحتمال حدوث انهيارات أرضية.

تجدر الإشارة إلى أن الأمطار الموسمية فى سريلانكا تمتد من شهر مايو إلى سبتمبر من كل عام.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مياه الأمطار الغزيرة تغمر شوارع المدن فى سريلانكا

نزوح ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية فى سريلانكا

مصرع 5 أشخاص جراء أمطار غزيرة وانهيارات أرضية فى سريلانكا

سريلانكا

أمطار غزيرة

أخبار العالم اليوم

أخبار سريلانكا




لا تفوتك
"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

"الصحة"تنفى الشائعات حول "سوفالدى": لا يسبب سرطان الكبد

تقارير: محمد صلاح بديل جريزمان فى برشلونة بعد موافقة ميسي

تقارير: محمد صلاح بديل جريزمان فى برشلونة بعد موافقة ميسي

خلوا بالكوا يا صايمين.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة توالى ارتفاعها والعظمى بالقاهرة 42.. وانكسار الموجة الجمعة.. ومدير مركز التحاليل: أخطرنا كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم

خلوا بالكوا يا صايمين.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة توالى ارتفاعها والعظمى بالقاهرة 42.. وانكسار الموجة الجمعة.. ومدير مركز التحاليل: أخطرنا كافة الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم

طوارئ فى الأهلى قبل الإعلان عن خليفة البدرى.. خلاف وحيد مع رامون دياز.. 5 نجوم يتنافسون على منصب المدرب المساعد.. صراع ثلاثى على مقعد مدرب حراس المرمى.. والنحاس يدخل الصورة إدارياً.. وغالى منسقاً لقطاع الكرة

طوارئ فى الأهلى قبل الإعلان عن خليفة البدرى.. خلاف وحيد مع رامون دياز.. 5 نجوم يتنافسون على منصب المدرب المساعد.. صراع ثلاثى على مقعد مدرب حراس المرمى.. والنحاس يدخل الصورة إدارياً.. وغالى منسقاً لقطاع الكرة

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

تعرف على دعاء النبى فى اليوم السادس من رمضان وثوابه

أحمد الفيشاوى يعترف: عندى أمراض نفسية وأدمنت المخدرات لفترة واتجوزت 5 مرات

أحمد الفيشاوى يعترف: عندى أمراض نفسية وأدمنت المخدرات لفترة واتجوزت 5 مرات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة