مصرع 8 أشخاص جراء الأمطار الموسمية فى سريلانكا

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أعلنت السلطات السريلانكية اليوم الثلاثاء مصرع 8 أشخاص، جراء الأمطار الموسمية الغزيرة فى سريلانكا؛ مشيرة إلى أنه تم نشر قوات للمساعدة فى إجلاء الأشخاص المحاصرين من 6 مناطق.

ونقلت قناة (يورو نيوز) الأوروبية عن المتحدث باسم مركز إدارة الكوارث براديب كوديبيلى، قوله "إن الفيضانات أدت إلى نزوح الأشخاص من المناطق المنخفضة، حيث وصلت أربعة أنهار رئيسية إلى مستوى الفيضان، فيما تم إصدار تحذير باللون الأحمر إلى 4 مناطق لاحتمال حدوث انهيارات أرضية.

تجدر الإشارة إلى أن الأمطار الموسمية فى سريلانكا تمتد من شهر مايو إلى سبتمبر من كل عام.