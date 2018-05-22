مجازر الحوثيين ضد أبناء اليمن تستمر..هجوم بالكاتيوشا على حي سكني في مأرب

كتبت : إيمان حنا

استمرارا للهجوم الحوثى ضد المدنيين فى اليمن وترويعهم اطلقت المليشيات الحوثية فى الساعات الأولى من صباح اليوم صاروخ كاتوشيا على حي سكنى فى مأرب، ونتج عن ذلك استشهاد خمسة مواطنين مدنيين ، حيث سقط الصاروخ على حي سكني مكتظ بالسكان جوار مسجد (عذبان) وسط المدينة ، والحصيلة الأولية لهذا الاستهداف هي إصابة نحو 25 آخرين، بجانب الشهداء.

كانت قوات الجيش مدعومة بالتحالف قد حققت انتصارات متتالية فى عدة جبهات على الحوثيين وأكدت مصادر ميدانية - فى تصريح نقله الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت"، "إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش وعناصر مليشيا الحوثى فى الميمنة والميسرة والقلب فى جبهة صرواح، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 عنصرا من المليشيا وإصابة آخرين".

وفى سياق متصل، قال مصدر عسكرى بالمنطقة العسكرية الخامسة، "إن قوات الجيش طهرت خلال عملية نوعية على مواقع لميليشيا الحوثى بمدينة ميدى بمحافظة حجة عددا من الأحياء التى كانت تتمركز فيها عناصر الميليشيا، مما أسفر عن أسر 4 حوثيين، وقتل 13 عنصرا وجرح آخرون.

كان الجيش اليمني قد فرض حصارا محكما على مدينة ميدي منذ 3 أشهر وحتى الآن، ما صعب على الميليشيات الحوثية إيصال عتادهم إلى عناصرهم على الجبهات.