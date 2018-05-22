قيادى فى حركة حماس: مستمرون بمسيرات العودة حتى تحقيق أهدافنا الوطنية

قيادى فى حركة حماس: مستمرون بمسيرات العودة حتى تحقيق أهدافنا الوطنيةالثلاثاء، 22 مايو 2018 10:57 ص
نائب رئيس حركة "حماس" فى قطاع غزة خليل الحية
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أكد نائب رئيس حركة "حماس" فى قطاع غزة خليل الحية، أن الشعب الفلسطينى مستمر فى مسيرات العودة الكبرى حتى تحقيق أهدافه الوطنية المنشودة بتحقيق حلم العودة وإسقاط صفقة القرن وكسر حصار غزة.
ودعا فى رسالة وجهها لأبناء الشعب الفلسطينى، للمشاركة الحاشدة فى جمعة "مستمرون رغم الحصار"، مشددا على أن الشعب ماض لتحقيق أهدافه الوطنية.
وقال الحية إننا ماضون لتحقيق أهداف الشعب الفلسطينى رغم كل الظروف والمحن التى يتعرض لها، منبها أن الشعب الفلسطينى وقواه الحية يُجسد صورة من الفداء والبطولة.
وأضاف الحية مطمئنون أننا نسير نحو هدفنا بشكل صحيح ومن أقصر الطرق حتى ينتهى الحصار وإسقاط صفقة ترامب وتحقيق حلم العودة ولو بالتدريج.
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