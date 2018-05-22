عودة الحياة إلى طبيعتها فى أنحاء دمشق بعد سيطرة الجيش السورى

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

عادت الحياة إلى طبيعتها اليوم الثلاثاء، فى أنحاء دمشق بمخيم اليرموك والحجر الأسود بعد سيطرة قوات الجيش السورى وهزيمة الجماعات المسلحة.

ودخلت وحدات من قوى الأمن الداخلى قبل ظهر الثلاثاء، جنوب دمشق، وفق ما نقل الاعلام الرسمى، بعد إعلان الجيش سيطرته بالكامل على المنطقة إثر طرد تنظيم داعش منها.

ونقل التلفزيون السورى الرسمى مشاهد مباشرة تظهر دخول موكب لقوى الأمن الداخلى يتقدمه دراجان رافعين الأعلام السورية إلى حى الحجر الأسود.

وسيطر الجيش السورى الاثنين، على كامل دمشق ومحيطها للمرة الأولى منذ العام 2012 معلناً اياها مناطق "آمنة" إثر طرده تنظيم داعش من آخر جيب له فى جنوب العاصمة الذى يعد مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين أبرز أحيائه.

فى المخيم، رفع عسكريون الأعلام السورية وصور الرئيس بشار الأسد على مبنى تضرر بفعل المعارك واخترق الرصاص جدرانه، فيما كان آخرون يطلقون النار من رشاشاتهم ابتهاجاً فى الهواء ويرددون هتافات عدة بينها "بالروح بالدم نفديك يا بشار".