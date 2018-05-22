عريقات: تسلم فريدمان مخططا يظهر "الهيكل" على أنقاض "الأقصى" بالتصرف الوقح

أ ش أ

التقطت صورة للسفير الأمريكى فى إسرائيل ديفيد فريدمان، وهو يبتسم خلال تسلمه مخططا لمدينة القدس تظهر وجود ما يسمى "الهيكل" على أنقاض المسجد الأقصى المبارك.

وأظهرت الصورة التى نشرتها القناة العاشرة الإسرائيلية، السفير فريدمان المعروف بدعمه للمستوطنين المتطرفين وهو يتسلم صورة للهيكل المزعوم من احدى الجماعات الصهيونية المتطرفة وقد بدت على ملامحه الابتسامة والفرح.

وعلق الدكتور صائب عريقات على الصورة بالقول إنه تصرف وقح.. وقال فى تصريح صحفى، إن هذه اعتداءات وتشكل جريمة بحق أولى القبلتين، مضيفا أن من يقومون بهذه الاعتداءات يحولون الصراع فعليا إلى صراع دينى بامتياز.

وأضاف " أن تصل الأمور بسفير الرئيس ترامب إلى تسلم وقبول صورة مجسم للهيكل المزعوم، مكان الحرم القدسى الشريف، مع آثار دمار قبة الصخرة والمسجد الأقصى مع هذه الابتسامة يدل على الموافقة والاقرار".

فيما علقت وسائل الاعلام الاسرائيلية على الصورة بالقول إنها من الصور غير المعتادة لدبلوماسى أمريكى يبتسم وكأنه راضى عن الصورة للهيكل المزعوم مكان المسجد الاقصى المبارك، حيث اشارت التعليقات الاسرائيلية الى أن الابتسامة بالصورة تعكس موافقة واضحة من فريدمان على ما بداخل الصورة.