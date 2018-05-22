صور.. الجيش السورى يرفع العلم على مخيم اليرموك والحجر الأسود بعد تحريرهما

كتب : أحمد جمعة

أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن وحدات من قوى الأمن الداخلى السورى دخلت منطقة مخيم اليرموك والحجر الأسود ورفعت العلم الوطنى بعد تحريرها من الإرهاب.



تحرير جنوب العاصمة دمشق

وتمكن الجيش السورى من تحرير مخيم اليرموك والحجر الأسود من قبضة تنظيم داعش الإرهابى بعد سيطرة الجماعات الإرهابية لسنوات على تلك المناطق جنوب العاصمة السورية دمشق.



تحرير جنوب دمشق

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أمس الاثنين، أن دمشق وما حولها وريفها وبلداته مناطق آمنة بعد تطهير منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك من الإرهاب بشكل كامل.



رفع العلم السورى فى مخيم اليرموك