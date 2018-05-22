سفير إيران فى العراق: لا خلافات مع زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر

سفير إيران فى العراق: لا خلافات مع زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدرالثلاثاء، 22 مايو 2018 10:22 ص
مقتدى الصدر
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قال السفير الإيرانى لدى العراق، إيرج مسجدى، إن علاقات المسئولين الإيرانيين مع زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، ودية وأخوية، وذلك بعد أن كشفت تقارير عن تجاهل الصدر رجل الدين الشيعى عقد أى لقاء مع السفير الإيرانى أو أى مسئول إيرانى إلى جانب اللقاءات التى عقدها مع عدد من سفراء الدول العربية.
وقال مسجدي فى مقابلة لوكالة إيرنا، إن بلاده ترحب بإرادة الشعب العراقى فى انتخاب نواب برلمانه وتهنئ جميع الأحزاب والتيارات والائتلافات التى فازت بأصوات الشعب وتأهلت للمجلس.
وأكد مسجدي أن إيران تربطها علاقات بناءة مع جميع الأحزاب والتيارات والائتلافات التى فازت بأغلبية كراسى البرلمان فى الانتخابات الرابعة وأن جميع الفائزين من اخواننا.
وقال السفير الإيرانى، إن الأنباء التى تتردد عن وجود خلاف بين إيران والصدر لا اساس لها من الصحة ، مضياف :"مقتدى الصدر من الاصدقاء والاخوة الاعزاء والمؤثرين في البلد الشقيق والجار العراق وان علاقات الجمهورية الاسلامية معه تاريخية ومتجذرة حيث ربطتها علاقات وثيقة مع الشهيدين محمد باقر محمد صادق الصدر" على حد تعبيره.
وقال إن علاقة المسئولين فى إيران مع الصدر هى علاقات ودية وأخوية وأن الكثير من هؤلاء المسئولين بمن فيهم قائد فيلق القدس قاسم سليماني يكنون كل الود له.
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