رئاسة الحرمين الشريفين تطلق فيلما تعريفيا بـ10 لغات لزوار بيت الله الحرام

الرياض (أ ش أ)

أعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى فيلماً تعريفياً تحت مسمى "أهلاً بكم فى المسجد الحرام"، لضيوف بيت الله الحرام بـ 10 لغات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، عن مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال برئاسة الحرمين الشريفين الدكتور سالم بن على عريجة، قوله إن الرئاسة تستعد لإطلاق فيلم تعريفى يسلط الضوء على خدمات الترجمة والإرشاد المكانى بعدة لغات التى تقدم لضيوف الرحمن من الزوار والمعتمرين خلال وجودهم فى الأراضى المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف أن هذا الفيلم يسلط الضوء على اللغات العشر الأكثر استخداما فى العالم وخدمة متحدثى اللغات الأخرى من الزوار داخل المسجد الحرام والمسجد النبوى، وهو الأمر الذى يضمن إيصال رسالة الحرمين بمفهومها الحقيقى إلى أكبر شريحة من المسلمين على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الفيلم يتضمن اللغة الإنجليزية والفرنسية والأوردية والتركية والفارسية والمالاوية والبنغالية والصينية والروسية ولغة الهوسا.